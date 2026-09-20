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Waly Diouf Bodiang : «Mary Tieuw Niang, au soir de sa vie ratée, est traumatisé par le reniement…»

Ancien directeur général du Port autonome de Dakar (PAD) et inconditionnel d’Ousmane Sonko, Waly Diouf Bodiang a estimé que Mary Tieuw Niane, directeur de cabinet de Diomaye Faye, est «traumatisé par le reniement» politique. Il répondait à une déclaration dans laquelle le proche de Diomaye a «attaqué» Sonko et ses militants, sans les citer nommément, estimant qu’il faut «arracher (la) jeunesse à l’emprise de Lucifer».



Waly Diouf Bodiang : «Mary Tieuw Niang, au soir de sa vie ratée, est traumatisé par le reniement…»
Déclaration complète de Waly Diouf Bodiang:

"Notre professeur, au soir de sa vie politique ratée, est traumatisé par le reniement qu’il traîne comme une balafre ineffaçable .
 
Ce dernier n’est pas la conséquence d’un détournement de sa conscience ou d’une abolition de son libre arbitre .
 
C’est le choix malhonnête de s’enchaîner à un parasitisme calculé et honteux .
 
La jeunesse d’aujourd’hui qu’il tente de manipuler est très consciente .
Les jeunes savent détecter les vieux qui ont vendu leur âme au diable et qui reviennent donner des leçons de morale . 
Le Professeur vit de contre-valeurs morales.
La morale est au cœur de l’action des pastefiens, au point d’inscrire l’éthique dans le nom du parti .
 
Et sous ce chapitre, Professeur, tu es disqualifié.
 
Tu ne sers plus à rien dans ce pays et tu le sais  . 
 
Reviens dimanche prochain ma wakhatt la sa bop". 
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Dia Koussa

Dimanche 20 Septembre 2026 - 12:38


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