Waly Diouf Bodiang : «Mary Tieuw Niang, au soir de sa vie ratée, est traumatisé par le reniement…»

Ancien directeur général du Port autonome de Dakar (PAD) et inconditionnel d’Ousmane Sonko, Waly Diouf Bodiang a estimé que Mary Tieuw Niane, directeur de cabinet de Diomaye Faye, est «traumatisé par le reniement» politique. Il répondait à une déclaration dans laquelle le proche de Diomaye a «attaqué» Sonko et ses militants, sans les citer nommément, estimant qu’il faut «arracher (la) jeunesse à l’emprise de Lucifer».

Dia Koussa

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