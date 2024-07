Enième reniements au mépris des règles et règlements : Quand Sonko-Diomaye et Pastef veulent démettre les directeurs nommés par appels à candidature !

1. J'ai conduit toute la phase de formulation des Agropoles, entre 2018 et 2019, en ma qualité de Directeur national des Petites et Moyennes Industries



2. J'ai été recruté sur appel d'offre compétitive en décembre 2020 comme l'ensemble du personnel du Projet



3. J'ai fait deux ans d'essai (2021, 2022) sanctionnés par une évaluation positive avant de bénéficier d'un contrat jusqu'en décembre 2028



4. Le 05 juin 2024, Son Excellence le Président, Bassirou Diomaye Faye a pris un décret pour nommer un nouveau Coordonnateur



6. Le 07 juin, avant la parution du décret, j'ai fait un recours administratif auprès de Monsieur le Président de la République, avec ampliation au Premier Ministre, pour lui expliquer que conformément aux orientations du PROJET, j'ai été recruté par voie compétitive



7. Le 14 juin, j’ai été reçu en audience par Monsieur le Ministre de l'industrie et du Commerce qui m'a proposé un poste de Conseiller Technique: offre que j'ai déclinée respectueusement en lui précisant que j'avais un contrat en cours pour le poste de Coordonnateur national jusqu'en décembre 2028



8. Le 09 juillet, soient 36 jours après la prise du décret du 05 juin, j'ai reçu un courrier du Ministre de l'Industrie et du Commerce daté du 1er juillet, qui m'annonce la résiliation de mon contrat pour cas de force majeure sans préciser l'événement constitutif du cas de force majeure



9. Le 11 juillet, j'ai répondu au courrier sus visé du Ministre que me demandait également de me rapprocher de ses services pour le paiement de mes indemnités, consécutif à la résiliation du contrat



10. Le 11 juillet, j'ai également saisi Monsieur le Président de la République d'un nouveau recours, avec toujours ampliation au Premier ministre, pour l'informer de la résiliation de mon contrat



11. Le 15 juillet, à 12 heures 57 minutes, l'Inspecteur Administratif et Financier (IAF) du Ministère de l'Industrie et du Commerce m'a appelé au téléphone pour m'informer qu'il avait par devers lui un ordre de Mission pour superviser la passation de service avec le Coordonnateur Entrant. Je lui ai demandé de me transmettre le courrier de manière officielle.



12. Le 15 juillet à 15h56, l'IAF envoie à mon assistante son ordre de mission de passation de service sur lequel il n'était indiqué ni la date, ni l'heure de passation de service



13. Le 18 juillet, à 10 heures, je reçois un appel de mon assistante m'informant que des gens se sont annoncés auprès du vigile pour une passation de service. Séance tenante, j'ai appelé un huissier pour constater les faits



14. Je rappelle que je suis un fonctionnaire apolitique au service de mon pays depuis 24 ans qui respecte la légalité et qui m'en remets entièrement à la décision de monsieur le Président qui dispose de tous les éléments d'information sur ce dossier.



Par Elhadj Djily Mbaye Lo, coordonnateur national des Agropoles