Enseignement supérieur : 74 964 bacheliers orientés dans les universités publiques

Ils sont au total 74 964 bacheliers qui avaient demandé à être orientés dans les Universités publiques sénégalaises. C'est une information du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI). Dans sa note de ce mardi 22 octobre, le MESRI a précisé que sur un total de 78 246 candidats admis, ce sont les 74 964 qui ont demandé à être orientés. Et tous les 74 964 qui en avaient fait la demande ont au moins reçu une proposition. "Soit 100% des demandeurs", a affirmé le MESRI.



"Ce mardi 22 octobre 2024, 100 % des bacheliers qui en ont fait la demande ont été orientés, suivant la volonté du gouvernement de maintenir une admission universelle dans les universités publiques", ont informé les services du MESRI.



Pour la session de remplacement d'octobre de cette année, ils sont 208 candidats admis. Ces derniers sont priés à s'inscrire sur la plateforme Campusen entre le 28 octobre et 10 novembre 2024, pour les besoins de leur orientation.