Enseignement supérieur: Les organisations des établissements privés suspendent leur mot d'ordre de grève suite

Le Cadre Unitaire des Organisations des Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur du Sénégal (CUDOPES) a levé son mot d’ordre de grève. Une décision qui fait suite à une rencontre avec le ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Innovation et de la Recherche, Cheikh Oumar Hann.



Ce dernier à travers un communiqué parvenu à Pressafrik, s’est engagé "à apurer intégralement le reliquat de la dette due aux établissements privés, pour l’année académique 2017- 2018, au plus tard le 31 décembre 2019".



Par ailleurs, le ministre Cheikh Oumar Hann a rappelé "que les deux piliers essentiels du secteur sont constitués de l’enseignement supérieur public et de l’enseignement supérieur privé."