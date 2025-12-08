Enseignement supérieur : l’État envisage de dégager 3,8 milliards FCFA pour régler les bourses impayées

Suite aux tensions qui ont eu lieu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, des rencontres successives ont été tenues entre le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Professeur Daouda Ngom, le Directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta et le Collectif des étudiants de l’UCAD. Le ministre a formulé des propositions de sortie de crise avec la mobilisation d’un montant de trois milliards huit cent vingt-sept millions sept cent dix mille francs FCFA (3.827.710.000 FCFA).





1. Première proposition : Elle consiste à payer la bourse du master 1 durant l'année académique 2025/2026 et la bourse de Master II au cours de l'année académique 2026/2027. De plus, le ministre sur instruction du Premier ministre a proposé d'attribuer aux 12.238 étudiants retardataires à ce jour, la somme de cent quinze mille francs CFA (115.000 CFA) francs CFA en sus des 24 mois réglementaires à payer.



2. Deuxième proposition: Elle est inhérente aux étudiants de Master II. De prime abord, la proposition consiste à attribuer une dérogation aux étudiants de Master II ayant une inscription en 2025/2026. Ensuite, pour les étudiants de Master II dont la formation est en cours, notamment ceux en phase d'achèvement ou de soutenance, avec une durée résiduelle de quelques mois, l'Etat propose d'octroyer un montant global de trois cent quatre-vingt-dix mille (390.000) FCFA par étudiant pour une mensualité de soixante-cinq mille francs CFA (65.000 FCFA) payable de février 2026 à juillet 2026.



Enfin, en début du mois de février 2026, les étudiants de master II n'ayant pas encore perçu leurs allocations relatives aux changements de taux, bénéficieront d'un paiement de trois cent mille (300.000 FCFA) par étudiant. En supplément, tous ces étudiants inscrits en master II bénéficieront du paiement de leurs subventions de mémoire au début du mois de janvier 2026 pour un montant habituel de cent cinquante mille francs CFA (150.000 FCFA) par étudiant.



Ce faisant, tous ces efforts financiers consentis par l'Etat nonobstant toute considération, représentent un montant de trois milliards huit cent vingt-sept millions sept cent dix mille francs FCFA (3.827.710.000 FCFA).



Par ailleurs, nous rappelons que le premier paiement de l'année universitaire 2025/2026 (octobre, novembre et le trousseau) concerne tout étudiant même en l'absence de ses résultats académiques de l'année antérieure, reste éligible à la bourse sur l'année en cours (année 2025-2026).



A titre d'exemple, il s'agit des étudiants de la Licence 1, Licence 2 et Master I qui sont concernés. Les étudiants ayant déjà repris une fois dans le cycle de la licence ou du Master ne sont pas éligibles à ce paiement. Il en va de même pour tous les étudiants qui ont 30 ans et plus, et les étudiants dont les listes ont été transférées après le 20 octobre 2025.



Au demeurant, l'Etat appelle les étudiants à reprendre sans délai les cours. Des discussions seront poursuivies avec les amicales des étudiants et toutes les parties prenantes pour actualiser, au plus tard avant la fin du premier semestre 2026, les textes relatifs aux allocations dans l'enseignement supérieur.