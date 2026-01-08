Enseignement supérieur : le Crouss et la Mecap signent une convention de partenariat en faveur d'agents

Le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales de l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (Crouss) et la Mutuelle d'Épargne et de Crédit des Agents du Secteur Public et Parapublic (Mecap) ont signé une convention de partenariat, le 07 janvier 2025, à Kaolack (centre). Celle-ci a pour but d'améliorer les conditions sociales et financières des agents de cet établissement d’enseignement supérieur.



Cet accord aura un «impact notable sur l’épargne, la préparation à la retraite ainsi que l’accès au crédit dépannage pour les agents», d’après Jean Birane Gning, directeur général du Crous, cité par l'Agence de Presse Sénégalaise (APS). Il a aussi assuré que la Mecap est en mesure d’accompagner «des agents majoritairement jeunes, disposant d’un potentiel important de cotisation pour la retraite».



De son côté, Assane Sakho, le directeur général de la MECAP, a salué l'initiative du Crouss, en espérant qu'elle offre aux agents un «outil d'appui financier approprié », en accord avec la mission de la mutuelle qu'il a décrite comme un «bien public».