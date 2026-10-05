Enseignement supérieur : le Ministère clarifie la polémique sur la fuite de la liste des EPES non reconnus

Le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a tenu à clarifier la situation concernant un document récemment ébruité dans la presse.



Selon le le Directeur général de l'Enseignement supérieur, cette prétendue liste « noire » d'Etablissements privés d'Enseignement supérieur (EPES) non reconnus » n'a pas été diffusée par les circuits officiels de validation du ministère.



L'autorité ministérielle précise que le document en question constitue simplement « un outil de travail interne élaboré dans le cadre des opérations courantes de vérification, de mise à jour et de suivi des EPES ».



Le ministère ajoute que « le processus de vérification est en cours et les établissements concernés sont en train d'échanger avec les services compétents », tout en soulignant que « la diffusion de ce document n'est pas une initiative officielle ».



Le MESRI invite l'ensemble des acteurs, des parents et des étudiants à contacter directement la Direction de l'Enseignement supérieur privé pour s'enquérir de la régularité administrative exacte des structures. D'après le MESRI, une fois les vérifications achevées, « les conclusions seront portées à la connaissance des acteurs concernés et, au besoin, du public ».