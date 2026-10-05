Fortes pluies à Dakar : l’ONAS déploie des moyens supplémentaires pour soulager les populations inondées

Au lendemain des fortes pluies enregistrées à Dakar, le directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Seni Diène, s’est rendu ce lundi 5 octobre sur le terrain, notamment à la Zone de Captage.



Il était aux côtés des équipes de l’ONAS, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI), mobilisées pour renforcer les opérations de pompage et soulager les populations touchées par les inondations.



Selon Seni Diène, les fortes précipitations ont entraîné un dépassement de la capacité des ouvrages d’assainissement, provoquant des débordements au niveau de certaines stations.



« Il faut dire que suite aux importantes pluies qui sont abattues dans la capitale hier, nous avons eu des ouvrages débordés par un flot d’eau qui arrive au niveau des stations et ce qui a effectivement créé les inondations que nous avons vécues depuis hier », a déclaré le DG de l’ONAS.



Après les constats effectués sur le terrain, il assure que les différents ouvrages fonctionnent désormais normalement.



Des moyens supplémentaires pour accélérer le pompage



Seni Diène explique que les équipes de l’ONAS ont bénéficié du renfort des sapeurs-pompiers et de la DPGI afin d’augmenter les capacités de pompage.



« Le problème qui s’est posé, c’est un problème de dépassement de capacité et nous avons pris, ensemble avec toutes les structures qui interviennent au niveau des inondations, tels que la DPGI, les sapeurs-pompiers qui sont venus en appoint pour apporter leur force pour démultiplier nos puissances de pompage et nos dispositifs de pompage », a-t-il assuré.



Le directeur général de l’ONAS souligne par ailleurs que les épisodes de pluies intenses peuvent mettre les ouvrages à rude épreuve, notamment lorsque d’importantes quantités d’eau sont enregistrées sur une courte période.



« Nous vivons des moments de dérèglement climatique. On peut recevoir des quantités de pluies en un laps de temps. Ce que Dakar a connu durant ses 24 heures avoisine les 100 mm et les ouvrages peuvent en pâtir et en souffrir », a-t-il expliqué.



Il assure toutefois que les ouvrages sont dimensionnés pour faire face aux précipitations et que des moyens supplémentaires peuvent être mobilisés lorsque les volumes d’eau dépassent temporairement leurs capacités.



« Les ouvrages restent dimensionnés et on peut faire appel à d’autres forces pour faire face à ces quantités excessives d’eau », a conclu Seni Diène.