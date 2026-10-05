Inondations à Dakar : le ministre de l'Hydraulique annonce une nouvelle stratégie nationale de gestion des risques

Après les importantes précipitations enregistrées ces dernières heures à Dakar, le Gouvernement a renforcé sa mobilisation sur le terrain pour anticiper les risques, intensifier les opérations et soulager les populations touchées par les inondations.



Ce lundi 5 octobre 2026, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhammadou Makhtar Cissé, ainsi que le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, se sont rendus à la Zone de Captage pour constater la situation et superviser les opérations en cours.



Une amélioration constatée sur le terrain



Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait état d’une amélioration de la situation dans plusieurs secteurs fortement touchés la veille.



« Nous constatons une amélioration assez considérable. Beaucoup de zones qui étaient inondées fortement hier soir sont en train d’être dégagées. C’est ce travail qui va être continué avec la Brigade des sapeurs-pompiers pour pouvoir soulager, libérer les rues et permettre après de pomper les eaux qui sont dans les maisons parce que c’est ça la priorité », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye.



Le ministre a également exprimé sa solidarité aux populations touchées par les fortes pluies, notamment celles ayant subi des dégâts matériels et humains.



« Nous souhaitons que nos concitoyens et concitoyennes ne restent pas longtemps dans ces eaux-là parce que ce sont des moments difficiles », a-t-il indiqué.



Cheikh Tidiane Dièye a également adressé ses condoléances aux familles des victimes enregistrées à la suite des fortes précipitations.



« Nous saisissons l’occasion pour exprimer notre solidarité, mais aussi pour, disons, présenter nos condoléances parce qu’on a eu, malheureusement, à enregistrer des pertes en vies humaines. Nous nous inclinons et prions pour le repos de leur âme », a-t-il déclaré.



Selon lui, les épisodes pluvieux récents montrent la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre les inondations.



Vers une nouvelle stratégie de gestion des inondations



Le ministre a annoncé la mise en place d’une nouvelle stratégie nationale de gestion intégrée du risque d’inondation, élaborée au terme d’un travail mené avec les équipes du ministère.



« Nous avons vu les voies à suivre, comment il fallait, disons, élaborer et concevoir de nouveaux dispositifs de prévention et de lutte contre les inondations », a expliqué Cheikh Tidiane Dièye.

Il précise que ce travail a été engagé depuis 2025 dans le cadre de la lettre de politique sectorielle du ministère.



« Toute l’année 2025, avec les équipes, nous y avons travaillé dans le cadre de la lettre de politique sectorielle et d’assainissement du ministère. Et aujourd’hui, nous avons fini d’élaborer la nouvelle stratégie nationale de gestion intégrée du risque d’inondation, qui a même été présentée en Conseil des ministres », a-t-il annoncé.



Le ministre souligne que cette nouvelle approche doit permettre de dépasser les réponses reposant essentiellement sur le pompage.



« Le Gouvernement a aujourd’hui une réponse forte, une réponse efficace, une réponse adaptée, parce qu’adaptées à la nature, ce sont des solutions qui ne seront plus du pompage, qui vont coûter cher en énergie. Ce sont des solutions basées sur la nature », a-t-il poursuivi.



Parmi les pistes évoquées figure également la réutilisation des eaux pluviales, notamment pour l’agriculture, ainsi que le renforcement des dispositifs d’alerte précoce.



« C’est aussi, partout où c’est possible à l’intérieur du pays, faire de la réutilisation des eaux pluviales pour l’agriculture, mais aussi mettre en place un dispositif de prévention très précoce », a indiqué le ministre.



À ce sujet, il a souligné le travail mené avec l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) afin de mieux informer les populations en amont des épisodes pluvieux.



« C’est pour cette raison que l’ANACIM et le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, nos équipes travaillent ensemble pour qu’à chaque fois que les données sortent de l’ANACIM, qui fait un travail remarquable sous l’autorité du ministre en charge des Transports, que ces données soient reprises, diffusées largement avec nos équipes pour préparer nos concitoyens à savoir que les pluies arriveraient, se préparer et pouvoir éviter que des catastrophes ne surviennent », a conclu Cheikh Tidiane Dièye.