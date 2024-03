Enseignement supérieur : le centre universitaire de Kolda démarre ses activités

Le centre universitaire de Kolda a démarré ses activités avec 411 étudiants et 4 filières pour le début des enseignements. Selon les autorités universitaires, « toutes les conditions sont remplies pour que l’on y dispense des enseignements de qualité».



Le Recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), le Professeur Mamadou Badji détaille, sur la radio Sénégal international (Rsi) : «Les quatre filières sont l’agroforesterie, le management des organisations publiques, sciences obstétricales et la licence des sciences infirmières».



Nous avons, poursuit-il, un sentiment de fierté que nous arrivons après une décennie de travail et de réflexion.



Le centre vise 3800 étudiants selon le directeur régional des œuvres universitaires de Ziguinchor, Sanou Sané. « Aujourd’hui, nous avons un campus qui peut loger 200 étudiants au moins. Ce que Ziguinchor ne pouvait pas. On a réalisé un restaurant qui a une capacité d’accueil de 400 étudiants », liste M. Sané.



Avant d’ajouter : « Nous avons également noué des partenariats avec les structures de santé de la région pour faciliter un peu la prise en charge médicale des étudiants».



La réalisation du centre universitaire de Kolda a coûté à peu près 10 milliards francs CFA, selon la source de la Rsi.