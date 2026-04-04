Trump lance un ultimatum de 48 heures à l'Iran concernant le détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que l'Iran disposait de 48 heures pour répondre aux exigences de Washington, conclure un accord ou rouvrir le détroit d'Ormuz.



« Vous souvenez-vous quand j'avais donné à l'Iran dix jours pour CONCLURE UN ACCORD ou ROUVRIR LE DÉTROIT D'ORMUZ », a-t-il écrit sur sa plateforme de réseaux sociaux Truth Social.



« Le temps presse, dans 48 heures, l'enfer s'abattra sur eux », a-t-il ajouté.



Le 26 mars, Trump avait indiqué avoir prolongé le délai des négociations nucléaires avec l'Iran de dix jours, en partie parce que Téhéran lui avait envoyé dix pétroliers battant pavillon pakistanais en signe de bonne volonté.



La région est en état d'alerte depuis le lancement d'une offensive conjointe américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, qui a fait à ce jour plus de 1 340 morts.



Téhéran a riposté par des frappes de drones et de missiles ciblant Israël, ainsi que la Jordanie, l'Irak et les pays du Golfe abritant des bases militaires américaines. L'Iran a également restreint la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz.