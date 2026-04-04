Liga : le Real Madrid s’incline à Majorque et voit le titre s’éloigner

Le Real Madrid a subi une défaite décevante 2-1 face à Majorque ce samedi lors de la 30e journée de la Liga. Malgré l'égalisation d'Eder Militao en fin de match, les Madrilènes n'ont pas réussi à arracher la victoire et ne parviennent pas à rejoindre le FC Barcelone en tête du classement.



Les Merengues restent à quatre points du FC Barcelone, qui jouera sur le terrain des Colchoneros ce samedi à 19h00 GMT. La course au titre pourrait basculer à l’issue de cette journée, alors que le Real Madrid doit aller défier le Bayern Munich dans trois petits jours.



De son côté, Majorque peut exulter après ce succès fou qui lui permet de sortir de la zone rouge.