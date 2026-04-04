Kolda : 1616 personnels et 78 véhicules mobilisés pour le défilé du 4 avril

La région de Kolda a célébré avec ferveur, ce samedi 4 avril, le 66e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le défilé civil et militaire a enregistré la participation de 1616 personnels et de 78 véhicules, illustrant l’engagement des forces vives de la région.



Placée sous le thème « Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des jeux olympiques de Dakar 2026 », cette édition a mis en lumière le rôle stratégique des forces de sécurité dans la préparation de cet événement d’envergure internationale, les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.



Présidant la cérémonie, le commandant de la zone militaire numéro 6, Théodore Adrien Sarr, a insisté sur l’implication des régions dans la sécurisation des Jeux. « Nous sommes certes à Kolda, qui est éloignée de la capitale Dakar, mais nous participons activement à la sécurisation de ces Jeux en prenant en compte la sécurité frontalière », a-t-il déclaré.



Le colonel a également salué la coopération sous-régionale en matière de défense et de sécurité. Dans ce cadre, des éléments des forces de défense et de sécurité de la Gambie ont pris part à la cérémonie, témoignant du renforcement des liens entre pays voisins dans la gestion des enjeux sécuritaires communs.



Ce défilé du 4 avril à Kolda aura ainsi été une démonstration de discipline, de coordination et d’engagement des forces de défense et de sécurité, mais aussi un symbole fort de coopération régionale au service de la paix et de la stabilité.