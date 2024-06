Entrave à la liberté du travail, violations du code du travail : le Synpics dénonce et averti l’administration de Senego

Dans un communiqué en date de ce vendredi 21juin, le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) a dénoncé, les violations du code du travail, et l’entrave à la liberté de travail par les propriétaires du site d’information en ligne Senego.com à l’endroit de ses travailleurs.



« Il nous est revenu que la direction de Senego, site d’information, qui a été invitée par l’inspection du travail de Dakar de se conformer à la loi portant Code du Travail et à respecter ses engagements légaux portant sur la protection sociale de ses employés (IPRES et Caisse de Sécurité Sociale), fait dans le harcèlement », peut-on lire sur le communiqué.



Selon le Synpics, non seulement elle ne s’est pas exécutée de ces indications faites par l’administration du travail et consignées dans un procès-verbal, mais la direction a transmis à ses travailleurs des exemplaires de contrats de prestation de service et les urge de les signer « sous peines de considérer les non signataires comme démissionnaires. »



« Face à ses violations répétées du code du travail et de la législation sociale en vigueur au Sénégal, et sans préjuger de manquements à la réglementation fiscale, le SYNPICS est dans l’obligation d’ouvrir une procédure à l’encontre des propriétaires et responsables de senego.com, pour entrave à la Liberté du travail, violations du code du travail. Cette procédure sera sans préjudice de celle déjà ouverte et en cours d’instruction sous la responsabilité du cabinet de Me Mouhamadou Bamba CISSE », a-t-il averti.