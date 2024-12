Entre Thiaroye, Yenne et Karang : la gendarmerie intercepte 127 kilos de chanvre indien

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, des opérations stratégiques menées par les unités de la gendarmerie les 11 et 12 décembre 2024, ont permis de réaliser d'importantes saisies.



Ces interventions ont abouti à la confiscation de 127 kg de chanvre indien, ainsi qu’à la mise sous scellés de plusieurs moyens de transport utilisés pour les acheminer, dont une moto et des véhicules.



Selon Libération, le 11 décembre 2024, la brigade territoriale de Thiaroye a intercepté un véhicule de marque Peugeot 307 Break transportant 70 kg de chanvre indien.



Toujours selon le journal, le lendemain, 12 décembre 2024, la brigade de Yenne (dansl'arrondissement de Sangalkam, du département de Rufisque) a saisi 50 kg de chanvre indien dissimulés dans un Hyundai Tucson et une moto Tmax.



Enfin, la brigade de proximité de Karang (dans le département de Foundiougne) a intercepté 7 kg de chanvre indien dans la même journée. Les drogues saisies étaient soigneusement conditionnées dans des sacs, étaient habilement dissimulées dans des véhicules particuliers.



Une enquête est en cours.