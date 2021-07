Entre la grippe et le Covid-19, les populations ne savent plus à quels symptômes se vouer

La recrudescence de la pandémie à coronavirus et l’épidémie de grippe qui sévissent dans le pays depuis quelques semaines bernent la population. Beaucoup de personnes n’arrivent pas à savoir s’ils souffrent de la covid ou de la grippe. Le doute et l’inquiétude ont fait que les hôpitaux sont bondés de monde. Cette affluence semble aussi être facilitée par les informations alarmantes sur la Covid 19.



Un reportage au Samu municipal et au centre hospitalier Philipe Maguilène Senghor réalisé par une équipe du journal « Le Soleil » confirme cette donne. Au centre hospitalier Phillipe Maguilène Senghor de Yoff et au Samu Municipal, les patients sont embrouillés et ne savent plus s’ils souffrent de la grippe ou et de la Covid 19. C’est pour dissiper leur doute que la plupart sont partis pour se faire tester.



C’est le cas de Matilde Ida, une Togolaise venue vérifier si elle souffre de la grippe ou de la Covid 19. « Ma fièvre refuse de passer et mon nez n’arrête pas de couler. On m’a déjà diagnostiqué la grippe et prescrit des médicaments. Mais, avec cette insistance, j’ai été obligé de dissiper mon doute », s’inquiète-t-elle dans les colonnes du journal.



Ndeye Anta Mbengue, qui est là pour les mêmes raisons fait savoir qu’elle a déjà été dans cet hôpital la semaine dernière et qu’on lui a diagnostiqué la grippe. Mais, elle est revenue parce qu’elle se sent fébrile et ça l’inquiète car elle gère une gargote qui accueille beaucoup de personnes par jour.



Au centre hospitalier Phillipe Maguilène Senghor de Yoff, le bâtiment dans lequel on réalise le test Covid n’arrive plus à contenir les patients. Certains sont obligés de patienter sous les tentes en attendant leur tour. Selon le médecin interne de l’hôpital, le centre accueille en moyenne 100 personnes par jour. Pour le médecin, les informations des bulletins journaliers semblent réveiller la conscience des citoyens qui accordent désormais une meilleure attention à la pandémie.



Le constat est le même du côté du centre hospitalier de Samu Municipal. On peut apercevoir à l’entrée de l’hôpital une longue file qui commence par le seuil du bâtiment principal pour se terminer à quelques mètres de l’entrée principale de l’hôpital. Ici par contre la longue queue concerne les personnes venues se faire vacciner. De l’autre côté dans un désordre total, on peut voir des personnes venues se faire se dépister. Tout comme au centre hospitalier Phillipe Maguilène Senghor de Yoff, les patients avancent les mêmes raisons.