Entreprenariat : 12.000 jeunes formés et 5.800 petites entreprises formalisées grâce à un investissement de 1,75 milliard de francs CFA

Le Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes (PAVIE I), lancé en 2022, a permis de former 12.000 entrepreneurs au marketing et à la communication, tout en aidant à formaliser 5.800 petites entreprises. « Ce projet a été réalisé avec un budget de 1 milliard 750 millions de francs CFA », a annoncé Aïssatou Mbodj, déléguée générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, lors d’un atelier à Dakar.



Le PAVIE I vise à renforcer les compétences des bénéficiaires en matière de marketing, d’image de marque et de communication sur une période de trois ans, tout en leur fournissant un soutien en diagnostic, coaching et conseil. « Avec l’accompagnement du PAVIE, nous avons formé plus de 12.000 bénéficiaires et aidé à formaliser plus de 5.800 unités économiques », a précisé Mme Mbodj dans les colonnes de l’APS. Elle a aussi souligné « l’importance du projet pour le développement des petites entreprises. »



L’agroalimentaire figure parmi les secteurs d’activité des entreprises bénéficiaires de cette initiative. « Ce projet marque la première phase du Programme de valorisation des initiatives entrepreneuriales, dont la seconde phase, PAVIE II, sera lancée prochainement. Cette prochaine étape vise à renforcer le secteur privé en aidant les entrepreneurs à créer un environnement économique dynamique et solide », nous apprend le journal.



Fatou Dyana Ba, directrice générale du Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN), s’est félicitée du partenariat entre sa structure et la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ). « Cette collaboration démontre la complémentarité entre les structures étatiques pour soutenir l’entrepreneuriat et favoriser le développement des petites et moyennes entreprises », a-t-elle déclaré.