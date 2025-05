Mercato : Lamine Camara dans le viseur de Newcastle

Révélé à Génération Foot puis confirmé en Ligue 1, Camara séduit par son intelligence de jeu, sa combativité et sa qualité technique. À seulement 21 ans, il incarne le profil parfait pour un club comme Newcastle, avide de jeunes talents prometteurs à fort potentiel de progression.

Pour l'instant, aucun contact officiel n'a filtré, mais la cellule de recrutement anglaise garde un œil attentif sur l'évolution du joueur en Principauté. Un dossier à surveiller de près alors que le mercato estival approche à grands pas.

Lamine Camara continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. D'après le journaliste anglais Ollivier Gill, Newcastle United suit le jeune milieu sénégalais depuis plus d'un an. Les Magpies auraient repéré son talent bien avant son arrivée à l'AS Monaco, preuve d'un intérêt sérieux et réfléchi.