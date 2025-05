Keur Massar : deux individus interpellés avec 50.000 coupures de billets noirs estimés à 5 millions de dollars (Police)

Suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel, la Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Dakar a procédé, le 5 mai 2025 à l’interpellation de deux personnes de nationalité étrangère à Keur Massar. Les mises en cause selon la police nationale qui donne l’information étaient en possession de 50.000 coupures de billets noirs de 100 dollars soit 05 millions de dollars.



Les deux individus en provenance de la sous-région se sont installés dans un appartement à Keur Massar (dans la banlieue dakaroise) où ils devaient être rejoints par un spécialiste en la matière pour laver leur billet noir.



À cet effet, les éléments du Commissariats centrale se sont déplacés sur les lieux et ont interpellé les deux (02) suspects pour association de malfaiteurs, détention, exportation et tentative de mise en circulation de faux signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et à l'étranger. Interrogés sur la provenance des billets, ils ont déclaré avoir acquis ces billets auprès de deux individus établis dans un pays de la sous-région.