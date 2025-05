Bignona : Ousmane Sonko a effectué la prière du vendredi aux côtés d’El Hadji Ousmane Fansou Bodian

Le Premier ministre Ousmane Sonko a accompli la prière du vendredi à la grande mosquée de Bignona, ce 9 mai, en compagnie du guide religieux El Hadji Ousmane Fansou Bodian. Sa présence marque sa participation au Gamou annuelorganisé par le marabout, un événement devenu l’un des plus importants rassemblements religieux de la Casamance (dans le sud), informe Aps.



Cette édition du Gamou, instaurée par El Hadji Ousmane Fansou Bodian en 1990, attire des milliers de fidèles venus du Sénégal et de pays voisins, notamment la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali et la Mauritanie. À la fois imam ratib de la grande mosquée de Bignona et leader spirituel respecté, El Hadji Ousmane Fansou Bodian est considéré comme une figure emblématique de l’islam soufi en Casamance.



Né en 1942 à Diégoune, dans le département de Bignona, il a été formé dans plusieurs grandes capitales du savoir islamique Maroc, Égypte, Tunisie, Arabie Saoudite, Iran et Syrie avant de s’installer définitivement à Bignona. Là, il a développé un important réseau éducatif islamique avec plus de 300 écoles et instituts islamiques à son actif, qui forment aussi bien des jeunes que des imams venus d’ici et d’ailleurs.



Connu pour son engagement en faveur de la paix en Casamance et du dialogue interreligieux, le guide religieux bénéficie d’une estime transfrontalière.