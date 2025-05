Tabaski 2025 : Plus de 218 000 moutons attendus à Bakel

À l’approche de la fête de la Tabaski, le département de Bakel se prépare à accueillir un flux massif de moutons destinés à approvisionner les marchés sénégalais. Selon Ibnou Sy, chef du service départemental de l’élevage, quelque 218 585 têtessont attendues dans ce territoire stratégique de l’est du pays, frontalier avec la Mauritanie et le Mali. « Pour les prévisions de cette année, on compte faire transiter 218 585 moutons. Il s’agira de 43 585 têtes locales et 175 000 moutons importés », a-t-il déclaré lors d’un comité départemental de développement (CDD) tenu jeudi 8 mai à Bakel.



Ce chiffre confirme le rôle central de Bakel dans la chaîne logistique de la Tabaski. Avec ses points d’entrée majeurs Kidira, Balou et Diawara la localité est un carrefour incontournable pour l’acheminement du bétail, notamment en provenance des pays voisins. Pour garantir la qualité sanitaire du cheptel, Ibnou Sy a assuré que « des agents vétérinaires sont déjà déployés aux postes de contrôle pour surveiller l’état de santé des animaux traversant la frontière. Une vigilance jugée essentielle pour éviter l’introduction de maladies animales sur le territoire national. »



Dans le même élan, l’administration locale a pris des mesures pour faciliter le transport et la commercialisation des moutons. Selon Aps, l’adjoint au préfet a ainsi invité les services concernés à mettre en œuvre les directives nationales « assouplissement des contrôles routiers, exonération des taxes et autorisation de trois bergers par camion. »



Ces dispositions visent à encourager l’acheminement fluide du bétail et à éviter les perturbations, dans un contexte de forte demande à l’approche de la grande fête musulmane.