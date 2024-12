Entrepreneuriat : après 3 ans d’accompagnement des PME, Bount-Bi réaffirme son rôle de catalyseur pour le développement économique

Bount-Dev, un groupement qui vise à soutenir le développement de l'entrepreneuriat au Sénégal, en mettant sur pied des solutions efficaces, a organisé hier jeudi 12 décembre, un forum sur le thème « L'entrepreneuriat face aux défis du savoir, des technologies émergentes et de la durabilité énergétique ». Cet événement a permis de mettre en lumière le rôle stratégique de leur plateforme Bunt-bi.com dans le soutien des entrepreneurs sénégalais, en particulier les jeunes et les femmes.



Depuis sa création en novembre 2021, le Bount-bi s’est imposé comme un levier incontournable pour le développement économique au Sénégal. À travers des actions de mise en réseau, de formation et de sensibilisation, il accompagne des dizaines d’entrepreneurs dans leur quête de compétitivité sur les marchés locaux et régionaux.



Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, conseiller spécial du Premier ministre, a rappelé l’importance de la plateforme dans le paysage entrepreneurial sénégalais. Selon lui, le Bount-Bi joue un rôle clé en offrant une structure d’encadrement et d’appui à plusieurs niveaux.



« Le Bount-Bi est une plateforme de mise en relation, de réseautage, et d’accompagnement. Elle aide les entreprises à renforcer leurs compétences, à accroître leur visibilité et à mieux se positionner non seulement sur le marché domestique, mais aussi dans la sous-région grâce à ses antennes au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, » a-t-il déclaré.



Pour M. Ndiaye, ce rôle d’appui est particulièrement crucial dans un environnement économique marqué par une concurrence féroce. « Dans une économie globalisée, les entreprises doivent développer des avantages concurrentiels pour rester sur le marché. Cela passe par la différenciation, l’innovation, et l’adoption des technologies modernes, » a-t-il ajouté.



L’exemple des technologies agricoles a notamment été mis en avant. Grâce à des innovations telles que les semences améliorées ou les outils d’exploitation moderne, le Sénégal a réussi à augmenter les rendements agricoles et à améliorer la production de lait dans le domaine de l’élevage. Ces avancées témoignent du rôle transformateur que peuvent jouer les nouvelles technologies dans divers secteurs.



Une initiative portée par Marième Soumaré



Marième Soumaré, présidente du GIE Bount-Dev et fondatrice de la plateforme, a partagé avec fierté les réalisations de son organisation au cours des trois dernières années. « En trois ans, nous avons accompagné une vingtaine de PME, principalement dirigées par des femmes, en leur offrant des opportunités de visibilité, des conseils pour se formaliser et un accès à des ressources stratégiques, » a-t-elle expliqué.



Selon Mme Soumaré, la formalisation des entreprises est une étape clé pour tout entrepreneur. « La formalisation est la carte d’identité de l’entreprise. Elle permet d’avoir accès aux financements et de gagner en crédibilité. Nous ne finançons pas directement, mais nous offrons des conseils et des mécanismes pour aider les entreprises à trouver des financements. »



Elle a également évoqué les actions concrètes menées par le Bount-Bi, notamment la mise à disposition de stands à la Foire de Dakar pour permettre à ses membres d’exposer leurs produits et services. « Nous facilitons leur participation à des événements économiques majeurs, les mettons en relation avec des personnalités et des ressources stratégiques, et les aidons à grandir à plusieurs niveaux, » a-t-elle précisé.



Un forum sur les défis technologiques et énergétiques



Le thème du forum, axé sur les technologies émergentes et la durabilité énergétique, s’inscrit dans un contexte mondial où l'innovation est essentielle pour maintenir la compétitivité des entreprises. M. Ndiaye a encouragé les entrepreneurs à investir dans la formation continue pour mieux maîtriser les nouvelles technologies et répondre aux exigences croissantes des consommateurs.



« Les jeunes Sénégalais n'ont aucun complexe à avoir. Ils excellent dans les domaines des Technologies de l'information et de la communication (TIC), des startups, et même dans des secteurs complexes. Le savoir et les technologies sont des moteurs de compétitivité, » a-t-il affirmé.



L'exemple des startups sénégalaises a été particulièrement mis en avant. Ces dernières années, des jeunes entrepreneurs ont su innover dans des domaines variés, prouvant que le Sénégal peut rivaliser avec d'autres économies émergentes en Afrique.



Une vision ambitieuse pour l'économie sénégalaise



En marge de cet événement, M. Ndiaye a souligné la stratégie économique ambitieuse du gouvernement sénégalais. « Avec un objectif de croissance annuelle de 6 à 8 % sur les 25 prochaines années, le Sénégal aspire à passer de la catégorie des pays à revenus intermédiaires inférieurs à celle des revenus intermédiaires supérieurs », a-t-il précisé.



Cette vision repose sur le développement d’une économie endogène et la création de pôles territoriaux viables. « Nous avons tout le potentiel nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il faut désormais se mettre au travail, » a-t-il insisté.



Bount Bi : un modèle pour le futur



En seulement trois ans, le Bount-Bi a réussi à devenir une plateforme de référence pour les entrepreneurs sénégalais. En favorisant la formalisation, en offrant des opportunités de visibilité, et en sensibilisant sur les enjeux technologiques et énergétiques, cette initiative répond aux besoins d’un environnement économique en pleine mutation.



À travers ce forum et ses nombreuses actions, le Bount-Bi illustre l’importance d’un écosystème entrepreneurial solide pour bâtir un avenir durable et compétitif pour le Sénégal. Alors que la plateforme célèbre ses trois ans d’existence, elle réaffirme son rôle de catalyseur pour l’innovation et le développement économique.