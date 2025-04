Diplomatie : Le Sénégal en discussions pour intégrer le groupe des BRICS+

Le Sénégal a entamé des pourparlers avec les pays membres du groupe BRICS+, en vue d’une éventuelle adhésion à cette alliance composée actuellement de dix pays émergents. L’information a été confirmée par la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall.



Dans un entretien accordé à la chaîne Russia Today, et publié mercredi sur le compte YouTube du ministère, Mme Fall a souligné que « le Sénégal fait partie des pays qui ont apprécié la création des BRICS, est en pourparlers pour pouvoir certainement, en faire partie, un jour ».



« Le Sénégal a quelque chose à apporter aux BRICS en raison de sa stabilité, de ses ressources et de cet élan de développement industriel que nous voulons mettre en place », a-t-elle affirmé.



Selon Yassine Fall, le Sénégal a un rôle à jouer au niveau du BRICS. « Le Bipolarisme n’est pas une chose et c’est à travers le multilatéralisme que nous pouvons aussi renforcer les échanges entre pays. Le Sénégal a des arguments à faire valoir pour son intégration au niveau du BRICS », a-t-elle insisté.



Pour la cheffe de la diplomatie sénégalaise, les « BRICS représentent une alternative pour les pays du Sud, auxquels ce regroupement d’États donne plus d’espace d’échange, d’expression et d’accès à des ressources monétaires ou commerciales ».



A noter que la 4ᵉ session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Sénégal et l’Afrique du Sud s’est ouverte hier, mercredi, à Dakar, sous la co-présidence Mme Yassine Fall, ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères et de Ronald Ozzy Lamola, ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République d’Afrique du Sud.



Cette session s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et traduit une volonté commune de consolider un partenariat stratégique mutuellement bénéfique.