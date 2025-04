Découverte macabre à la Médina : le corps sans vie d'une femme retrouvé dans un appartement

Un tragique événement a secoué le quartier de la Médina (Dakar) dans la nuit du mercredi 9 avril. Vers 23 heures, le corps sans vie d'une quadragénaire a été découvert dans un appartement du 4ème étage du centre commercial Roxy, situé sur l'avenue Blaise Diagne.



La victime, répondant au nom de Mounass, était une femme divorcée sans enfants. Elle vivait seule dans un studio qu'elle occupait depuis environ quatre mois. Son absence prolongée depuis le 2 avril avait alerté son entourage, particulièrement ses collègues du Restaurant Bros Kebab (rue Jules Ferry) où elle travaillait comme caissière.



Ce sont des riverains inquiets par son silence inhabituel qui ont prévenu les autorités, aboutissant à la macabre découverte. Selon des proches, la défunte souffrait d'asthme, ce qui pourrait constituer une piste pour expliquer son décès. Cependant, une enquête a été ouverte pour établir les causes exactes de sa mort.



Les services d'urgence, accompagnés des forces de l'ordre et de la police scientifique, se sont immédiatement rendus sur place pour procéder aux premières constatations. L'émotion est palpable parmi les habitués du centre commercial Roxy et les employés du Bros Kebab, profondément affectés par cette disparition brutale.



Les investigations se poursuivent pour élucider les circonstances exactes de ce drame. Nous reviendrons sur cette affaire dès que de nouveaux éléments seront disponibles.