Dakar : un grand rassemblement des travailleurs licenciés prévu ce vendredi

Les travailleurs licenciés comptent organiser un grand rassemblement ce vendredi à 15 heures. Il s'agit des travailleurs déflatés de Dakar Dem Dikk, du Port autonome de Dakar, du Fongip, de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) ect.



Ils veulent dénoncer les licenciements abusifs et autres recrutements sélectifs qui sont en train d'être opérés par les tenants du pouvoir.



Ils ont déposé une lettre d'information et attendent une réponse du Préfet.