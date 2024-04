Entrepreneuriat local : Ziguinchor abrite le "marché des entrepreneurs locaux"

La partie méridionale du Sénégal, plus précisément la Casamance est un grenier de richesses naturelles. En ce sens que cette partie du pays présente des variétés de produits saisonniers. Et dans le souci de tirer et de faire tirer profit aux différents acteurs, il est organisé chaque année le "marché des entrepreneurs locaux" dans la ville de Ziguinchor. Dont la vocation est de promouvoir les activités entrepreneuriales dans la zone.

Le "marché des entrepreneurs locaux" est une initiative du projet “Téranga Tech” dont Marie Rose Henriette Bassène est la responsable de l'incubateur".



“Le marché des entrepreneurs locaux vise à promouvoir l’activité entrepreneuriale à Ziguinchor et à promouvoir les jeunes porteurs de projet. Cette activité est organisée tous les ans pour faire connaître les produits de ces entrepreneurs et leurs entreprises”, a-t-elle expliqué à l'APS.

Ainsi, renseigne-t-elle, "Téranga Tech est un réseau d’incubateurs, qui est présent au Sénégal et en Gambie et qui accompagne de jeunes porteurs de projet dans des secteurs d’activité, comme l’économie verte et les industries culturelles et créatives".



Le temps d'un weekend, cet évènement a permis à des jeunes entrepreneurs d'avoir de la visibilité et de prendre contact avec d'éventuels investisseurs et acheteurs. "Téranga Tech" qui oeuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de la zone entend par cette rencontre leur ouvrir des horizons divers.