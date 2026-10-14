Entreprises en difficulté : l'ancien douanier Badou Ndao interpelle l’État pour un accompagnement

Ancien douanier, écrivain et médiateur socio-professionnel, Badou Ndao a pointé ce mercredi 14 octobre le manque d’accompagnement des entreprises privées au Sénégal. Une situation qu'il considère comme l’une des principales causes de leurs difficultés après leur création. Il a appelé à une réflexion sur les raisons de leur échec plutôt que sur leur nombre.



« L’ADPME devrait réfléchir non pas sur le nombre d’entreprises qui périclitent au bout de six ans, mais sur le pourquoi », a déclaré Badou Ndao.



Selon lui, si l’État facilite les démarches de création, il n’assure pas un accompagnement suffisant pour permettre aux entreprises de se développer. Il a notamment déploré le poids des charges fiscales et des dépenses d’électricité auxquelles les entrepreneurs sont confrontés dès leurs débuts.



« Dès que vous créez l’entreprise, vous êtes confronté à ces charges-là. Au bout d’un an, les impôts vous envoient un papier », a-t-il expliqué au micro d’iRadio.



Pour Badou Ndao, enfin, l’État devrait mettre en place des mesures d’accompagnement, notamment des allègements fiscaux et des conditions d’accès plus favorables à l’électricité, afin de soutenir la croissance des entreprises et de limiter leurs difficultés dans les premières années d’activité.