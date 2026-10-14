Manchester City-PSG: "C’est l’homme du moment", comment Rayan Cherki a pris une nouvelle dimension en Angleterre

Déjà performant la saison dernière, Rayan Cherki a commencé l’exercice 2026-2027 dans une très grande forme avec Manchester City. Décisif, créatif, il est devenu un incontournable du onze du leader de Premier League avant la réception du Paris Saint-Germain ce mercredi soir (21h) lors de la deuxième journée de la phase de ligue en Ligue des champions.



Sur ce sujet, Enzo Maresca a fait l’effort de répondre en français, une langue qu’il a appris lors de ses études. L’entraîneur italien de Manchester City, interrogé sur les performances de son milieu offensif Rayan Cherki, a utilisé des mots simples, mais forts, mardi devant la presse.



"Rayan ne joue pas demain", a d’abord rigolé le Transalpin, dans la langue de Molière, quand on lui a demandé si le Français serait dans le onze lors du choc en Ligue des champions face au PSG. "C’est une très bonne personne, c’est très important et un très bon joueur. Il est très bon avec le ballon, on le sait, mais en ce moment il est aussi très bien dans le ballon, il travaille très bien et c’est important. Nous sommes très contents avec lui."



Sauf blessure de dernière minute, Rayan Cherki débutera ce mercredi car ces dernières semaines, l’ancien lyonnais crève l’écran. Il a marqué trois buts lors de ses trois derniers matchs dont un bijou technique sur la pelouse de Liverpool, dimanche. Mais l’international français s’est aussi imposé comme un métronome dans le 4-2-3-1 des Citizens, celui qui calme le jeu, oriente, joue avec une certaine maturité.



Tout en gardant sa créativité exceptionnelle. "Cherki est l’homme du moment", assure Mark Crossley, qui suit Manchester City pour la radio BBC. "Il fait une vraie différence pour City. Je pense que les supporters aiment le regarder car il les fait lever de leur siège, il fait des choses qu’on n’attend pas. Quand il reçoit la balle, personne ne sait ce qu’il va faire ensuite."



Déjà cinq buts marqués



Le changement d’entraîneur, cet été, n’a pas altéré sa dynamique, mais l’a même renforcée. Quand Pep Guardiola le laissait parfois sur le banc, comme en milieu et fin de saison dernière, Enzo Maresca le titularise systématiquement dans les gros rendez-vous, en championnat comme en Ligue des champions.



"La saison dernière, il tentait des choses que Pep Guardiola n’aimait pas, un peu trop", rappelle Mark Crossley. "Cette saison, il est plus tourné vers le but. Dès qu’il a le ballon dans la surface, on sent que quelque chose va se passer. Ça a vraiment été un recrutement brillant, surtout vu le prix (40 millions d’euros environ, en 2025)."



L'international tricolore en est déjà à cinq buts (plus deux passes décisives), pas si loin des onze inscrits sur toute la saison dernière. Un Cherki plus décisif, plus en confiance, qui a en parallèle gagné une place de quasi-titulaire en Bleu. Dans cette période difficile sur le plan extra-sportif traversée par Manchester City, la forme de l’ancien Lyonnais est une bonne raison de se réjouir.



Le successeur de Kevin De Bruyne à City?



"C’est un diamant brut. Ici les attentes sont juste énormes car on parle du successeur de Kevin De Bruyne, le meilleur joueur de l’histoire récente de ce club. Il est encore assez jeune, ne peut que se développer. Sur sa lancée, ça va être incroyable. Les locaux ici sont juste satisfaits, émerveillés par son talent. Tout le monde l’adore", lâche ainsi Hakim. Preuve de cette nouvelle dimension de Rayan Cherki cette saison: il fait partie des trois joueurs de l’équipe masculine qui s’affichent en grand sur une publicité devant l’Etihad Stadium.



Pour les deux supporters français, le meneur de jeu est aussi dans le top 3 des joueurs les plus importants de Manchester City. Enzo Maresca est sûrement d’accord, lui qui avait déclaré en août, après une victoire contre Crystal Palace: "Il adore le football donc c’est beaucoup plus facile de travailler avec lui. C’est Rayan, il est comme ça. Nous savons à quel point il est bon, la qualité qu’il possède. En ce moment, il aide l’équipe et le fera à l’avenir." Avec un Cherki à ce niveau, l’avenir s’annonce radieux pour Manchester City.