Inondations au Sénégal: les producteurs de riz craignent une destruction de leurs récoltes

Au Sénégal, les risques d’inondation dans les parcelles rizicoles inquiètent les producteurs, particulièrement en cette période de floraison. Au micro d’iRadio, Mamadou Kane, président du Collège national des producteurs de riz, a alerté sur les conséquences potentielles de ces inondations sur les récoltes et le remboursement des dettes bancaires.



« S’il y a des inondations, ça posera d’énormes problèmes pour les producteurs », a-t-il prévenu, soulignant que les pertes de production compromettraient le remboursement des crédits contractés auprès des banques.



« Ces dettes seront payées par le rendement que nous prenons. C’est pourquoi on a peur », a expliqué Mamadou Kane, qui a exprimé les inquiétudes du secteur face aux menaces pesant sur les cultures.