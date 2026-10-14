Irlande: le patron de Meta Mark Zuckerberg fait l'acquisition d'un château du XIXe siècle

Mark Zuckerberg s’offre la vie de château en Irlande. Le patron de Meta vient de s’acheter une propriété historique au sud de l’île d’Émeraude. Un nouveau châtelain qui ne passe évidemment pas inaperçu.



Le fondateur de Facebook est le nouveau propriétaire du château de Strancally, dans le comté de Waterford, au sud-est du pays. Une demeure néogothique du XIXe siècle, de 1 500 mètres carrés, nichée au cœur d’un domaine de près de 180 hectares : le tout, pour la coquette somme de 51 millions d’euros, le révèle The Irish Times.



« Mark et sa famille sont ravis de continuer à prendre soin de cette demeure historique et se réjouissent de passer du temps en Irlande, où Meta a son siège international », a déclaré un porte-parole de Mark Zuckerberg. « Nous sommes ravis que Mark et sa famille aient l'intention de poursuivre notre travail en continuant d'investir dans l'entretien et l'embellissement de la propriété et du parc, de manière durable », ont déclaré, quant à eux, les anciens propriétaires à l'Irish Times.



Cadeau d'arrivée pour des clubs de sports



L'intérêt de Mark Zuckerberg pour l'acquisition d'une prestigieuse résidence irlandaise aurait germé l'été dernier. Selon les confidences du milliardaire John Malone au Wall Street Journal, le patron de Meta lui avait proposé de lui racheter sa maison et son domaine à Kildare, au sud-est de la capitale irlandaise.

Pas question pour autant pour le milliardaire de quitter les États-Unis. Il compte y séjourner lors de ses passages en Irlande, tout de même réguliers, puisque c'est à Dublin que Meta a installé son siège international et emploie plus de 1 500 salariés.



Avec son épouse Priscilla Chan, le couple n’a pas tardé à se faire connaître dans le voisinage en donnant 150 000 euros à trois clubs de GAA [Gaelic Athletic Association, l'Association athlétique gaélique, NDLR] des environs. Des clubs de sport qui sont de véritables institutions en Irlande. De quoi marquer des points avant même d’avoir posé leurs valises.