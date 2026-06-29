Environnement : dix communes du Sénégal et du Mali s'unissent pour sauver le fleuve Falémé

Des municipalités sénégalaises et maliennes élaborent actuellement un programme de coopération transfrontalière afin de renforcer la gestion des ressources naturelles et d’atténuer l’impact environnemental des activités minières le long de la Falémé. L'information a été annoncée ce lundi à Dakar par Mamadou Fadé, responsable au sein de l'organisation non gouvernementale International Budget Partnership (IBP) et de l'Agence régionale de développement (ARD) de Tambacounda.



Baptisée « Réseau de résilience des zones transfrontalières », cette initiative vise à instaurer une intercommunalité regroupant six communes sénégalaises (Ballou, Bélé, Kidira, Gathiary, Médina Foulbé, Sadatou) et quatre communes maliennes (Sadiola, Falémé, Tafasirga, Fégui). Selon les précisions fournies par M. Fadé lors d'un atelier de l'IBP, l'objectif est de mutualiser les moyens et les énergies pour renforcer la gouvernance locale et améliorer les conditions de vie des populations riveraines de cet affluent stratégique du fleuve Sénégal.



Au-delà des urgences écologiques et de la préservation de la Falémé, fortement impactée par le développement des activités minières, le projet revêt une dimension stratégique. Ses promoteurs ambitionnent de consolider la coopération bilatérale tout en contribuant à la promotion de la paix et de la sécurité dans une zone confrontée à des défis sécuritaires croissants.



Cette alliance locale intervient dans un contexte de forte vigilance étatique : en octobre 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait ordonné la suspension de toutes les activités minières sur un rayon de 500 mètres autour de la Falémé pour stopper la dégradation du cours d'eau.