Équipe du Sénégal : Abdoulaye Sow fustige la façon dont Aliou Cissé a été remercié

Abdoulaye Seydou Sow, vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), s'est exprimé dimanche sur l'éviction d'Aliou Cissé ancien sélectionneur des « Lions » du Sénégal. Après avoir été empêché de voyager avec l'équipe il y a un mois, Seydou Sow a retrouvé ses fonctions et a commenté la décision du ministère des Sports de ne pas prolonger le contrat de Cissé, malgré des mois de discussions.



Actuellement à Lilongwe pour la rencontre entre le Malawi et le Sénégal ce mardi, comptant pour la 4e journée des qualifications à la CAN 2025, l’ancien ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique sous Macky Sall, par ailleurs, vice-président de la FSF, a fustigé la façon dont Aliou Cissé a été remercié.



« La façon dont il a été éjecté est inélégante, dit-il. Si les acteurs du football avaient discuté, ils auraient trouvé une solution au cas Aliou Cissé. Pour la première fois, le Sénégal a été critiqué par la presse nationale et internationale. Le sport doit toujours être empreint d’élégance, et c’est cette élégance qui manquait ici. Il fallait se séparer dans de très bons termes », a dit Abdoulaye Sow au micro de Dsports.



Vice-président de la FSF reconnait en Aliou un entraîneur dont « le travail a été magnifié par tout le monde ».



Abdoulaye Sow indique qu’il fallait privilégier le dialogue. « Je ne transigerai pas du tout, je pense tout simplement que les acteurs du football sénégalais doivent s’asseoir et discuter pour l’intérêt du pays. Il ne faut pas chercher à contraindre les gens par la force. À mon avis, il faut toujours privilégier le dialogue et la douceur », a confié le maire de Kaffrine.