Équipe nationale de basketball: Me Babacar Ndiaye répond à Desagana Diop et défend les efforts de l’État

Me Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB), a répondu aux déclarations de Desagana Diop, sélectionneur de l'équipe du Sénégal, qui avait dénoncé les conditions de regroupement et de préparation de l’équipe nationale.



« Je considère Desagana comme une personne très correcte et courtoise. Cependant, je tiens à rappeler que le ministère des Sports a fourni d’importants efforts pour la tenue de cette compétition. Les ressources dédiées aux compétitions internationales étaient épuisées, mais l’État a tout de même mobilisé des moyens considérables », a-t-il affirmé.



Il a poursuivi : « Desagana est un technicien, et son rôle est d’exiger les meilleures conditions pour l’équipe. Cependant, il ne dispose pas de toutes les informations concernant les efforts déployés en coulisses. En toute honnêteté, nous avons été privilégiés pour assurer l’organisation de cette étape des éliminatoires ».



Me Babacar Ndiaye reste optimiste pour l’avenir : « En 2025, lorsque les budgets seront normalisés, nous espérons que les choses s’amélioreront davantage. Je comprends les frustrations de Desagana, mais il est important de reconnaître les sacrifices consentis par l’État pour cette compétition ».



En outre, le président de la FSBB a dressé un bilan globalement positif après les trois victoires consécutives des Lions à domicile lors de la deuxième fenêtre des éliminatoires de l’AfroBasket masculin 2025.



« Sur le plan organisationnel et sportif, nous pouvons être satisfaits. La FIBA elle-même a reconnu la qualité de l’organisation. Nous avons accompli un travail remarquable pour faire briller notre équipe nationale », a-t-il conclu.