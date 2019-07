Equipenationale: Niang et Diagne blessés, Konaté en pôle pour assurer la point de l'attaque

Le coach des "Lions de la Teranga", Aliou Cissé fait encore face à une cascade de blessures à la veille de la demi-finale qui va opposer le Sénégal à la Tunisie, ce dimanche 14 juillet. En effet, deux de ses attaquants n’ont pas participé à l’avant dernière séance qui s’est déroulée, vendredi soir, au terrain annexe du stade du 30 juin, au Caire. Il s’agit de Mbaye Diagne et de Mbaye Niang le premier souffrirait d'une douleur au tendon d’Achille et l’autre avait contracté une blessure lors des quarts de finale.



L’attaque inquiète à 48h de la demi-finale contre la Tunisie. En attendant de savoir s’ils seront forfaits ou non pour cette demi-finale, Moussa Konaté pourrait être à la pointe de l'attaque.