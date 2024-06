Éric Chelle n’est plus le sélectionneur du Mali

Éric Chelle n’est plus entraîneur du Mali. Le technicien de 46 ans, à la tête de l’équipe malienne depuis 2022, a été limogé par la Fédération ce jeudi 13 juin.



L’ancien défenseur passé par Valenciennes et le RC Lens paie les deux derniers résultats décevants lors des qualifications pour le Mondial 2026 face au Ghana (défaite 2-1) et à Madagascar (0-0).



Les « Aigles » sont 4es de leur groupe en quatre journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.