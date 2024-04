Escroquerie : Un faux agent du ministère de l’Intérieur empoche plus de 15 millions de FCFA pour des visas

Omar Niane, D. a été reconnu coupable d'escroquerie et condamné à deux ans de prison, dont trois mois ferme. Récidiviste, il avait déjà été condamné à six mois de prison ferme pour la même infraction.



Les faits remontent à plusieurs mois. Gallas, un Sénégalais établi en Espagne, est entré en contact avec le mis en cause par l'intermédiaire d'une certaine A., C., Dieng. Cette dernière lui aurait affirmé avoir un ami travaillant au ministère de l’Intérieur, capable de fournir des visas. Gallas, de passage au Sénégal, a pris contact avec la dame qui lui a fourni le numéro de « l’agent du ministère de l’Intérieur ». Niane a fixé ses tarifs : 1 000 000 F CFA pour un passeport diplomatique ; pour le visa Schengen, il demandait 750 000 F CFA. « Je lui ai remis 13 millions 200 mille pour les candidats », a déclaré la victime devant le tribunal de Dakar.



S., D., B., Dieng, une autre victime du sieur Niane, a confié avoir remis la somme d'un million pour un passeport et un ordre de mission. "Il m'a fait croire qu'il travaillait avec des agents du ministère de l'Intérieur", a-t-elle expliqué.



M., Dieng, quant à elle, a soutenu avoir remis un montant de 3,2 millions, mais pas pour un visa. "Il devait me vendre un conteneur d'huile. Il m'a demandé un acompte de 5 millions. Mais je lui ai proposé une avance de 3 millions. Une fois chez lui, je lui ai remis 3 millions le 27 février. Il m'avait donné un délai de 48 heures pour la livraison. Par la suite, il m'a encore réclamé 200 mille francs pour l'escorte douanière".



Finalement O., Niane D., a été condamné à deux ans de prison, dont trois mois ferme. Il devra payer à Gallas la somme de 14 millions ; 4 millions à Marième Dieng ; 1 million à Saliou et 1 million à Sokhna Diarra.