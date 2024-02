Escroquerie et détournement de fonds: un émigré fait emprisonner sa sœur et son beau-frère pour la somme de 23 millions de FCFA

Mamadou Wane (82 ans) et son ex-épouse Fatoumata Saw (65 ans) ont comparu devant le Tribunal de grande instance de Mbour (située sur la Petite-Côte). Ils sont accusés par le frère de la dame d'un détournement portant sur 23 millions de FCfa.



L'affaire a démarré en 2008 lorsque l'émigré Salif Saw, résidant en France depuis 50 ans, a exprimé son désir d'acquérir des terrains à Mbour. Au fil des transactions, Salif Saw a versé la somme de 23 millions de FCfa par tranche à sa sœur Fatoumata Saw, chargée de remettre la somme à son ex-époux Mamadou Wane pour l'achat des terrains.



Cependant, à son retour au Sénégal en 2024, l'émigré a découvert que les terrains ne sont pas disponibles comme promis. Suite à cela, Salif Saw a porté plainte contre eux. Le couple divorcé, qui avait admis avoir reçu les fonds lors de l'enquête, a fini par changer radicalement de discours devant le Tribunal.



Au cours de l'audience, renseigne L'Observateur, les prévenus se sont accusés mutuellement, semant la confusion dans leur défense. Fatoumata Saw a confié que son ex-mari a utilisé une partie de l'argent pour acheter 3 terrains offerts en cadeau à leurs filles. Des affirmations que Mamadou Wane a réfuté.



Le procureur de la République demande l'application de la loi, tandis que l'avocat de la partie civile réclame 30 millions de FCFA en dommages et intérêts. Le délibéré est fixé au 5 mars 2024.