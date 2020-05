Escroquerie, faux et usage de faux: le Pdg de MLK Transit, Moustapha Tall traîné en justice par sa sœur

Le Président-directeur général (Pdg) du Holding Tall Compagny, une société sénégalaise de transit, Moustapha Tall et sa sœur, Mame Diarra Tall, non moins Directrice générale de ladite boîte, soldent leur compte devant la justice. Cette dernière a déposé une plainte contre son frère pour escroquerie, faux et usage de faux.



Selon le journal « Les Echos », tout est parti lorsque Mame Diarra Tall a décidé de lancer sa propre société de Transit. Venue l’annoncer à son grand-frère, Moustapha Tall, il lui demande de rester et de travailler pour MLK Transit en contrepartie, il lui donnerait 50% des dividendes.



Ainsi, M. Tall nomme sa sœur au poste de Directrice générale. Le journal renseigne que c'est après avoir pris fonction que Mame Diarra Tall a découvert que la boîte n’avait plus d’activités depuis des années. Pire, elle constate qu’elle traînait de lourdes dettes au niveau du Trésor pour les sommes de 33 millions et de 26 millions de F Cfa.



Selon la plaignante, c’est après avoir mis en hypothèque sa maison à 60 millions de F Cfa et réalisé un bénéfice de 33 millions de F Cfa, que son frère a décidé d’outrepassé son accord et de la limoger à son poste de Dg de la boîte.



Moustapha Tall rétorque et traite sa sœur de grande menteuse

Interrogé, Moustapha Tall n’a pas raté sa sœur. Il la taxe de grande menteuse avant d’annoncer qu’il est le premier à avoir déposé une plainte depuis le 31 juillet 2019. Le Pdg de MLK Transit bat en brèche toutes les accusations de sa sœur.



Il l’accuse à son tour de détournement, notamment en ne payant que 25 millions de F Cfa pour les actionnaires alors que la société a fait 33 millions de F Cfa de bénéfice après toute charge à la fin de l’exercice.