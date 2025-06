Sénégal: les travailleurs de la justice décrètent une grève de 48 heures à partir du 18 juin

Le climat social se tend dans le secteur de la Justice. Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a annoncé, ce mardi, le déclenchement d’un mouvement de grève de 48 heures à compter du mercredi 18 juin 2025, dénonçant l’inaction des autorités face à ses revendications.



Dans un communiqué transmis à la presse, le syndicat affirme que cette grève vise à exiger l’alignement de tous les greffiers à la hiérarchie A2, conformément aux engagements antérieurement pris. Le SYTJUST réclame également le reclassement, sans exigence de formation préalable, des fonctionnaires et agents non fonctionnaires des hiérarchies B et C ayant au moins cinq ans d’ancienneté, dans le corps des greffiers.



Le syndicat précise que cette action s’inscrit dans le cadre de la suite donnée au préavis de grève déposé le 7 février 2025, dans lequel figuraient déjà ces revendications.



« Depuis le 22 mars 2024, le SYTJUST a volontairement observé une trêve sociale de 14 mois, par sens de responsabilité et dans l’espoir que les nouvelles autorités prendraient les mesures nécessaires à la résolution des revendications », souligne le communiqué.



Mais cette ouverture syndicale, selon le SYTJUST, n’a été suivie d’aucune avancée notable. Il déplore « un immobilisme préoccupant, en particulier sur le dossier crucial de l’alignement et du reclassement des agents ».



Le syndicat pointe du doigt « l’attitude attentiste et le manque de volonté pAyéolitique des autorités compétentes », qu’il juge responsables des perturbations attendues dans le fonctionnement du service public de la Justice.



« Il est regrettable que les travailleurs de la Justice soient contraints d’en arriver à la grève pour obtenir le respect de droits élémentaires, pourtant reconnus par les textes en vigueur et les principes généraux de la fonction publique », déclare encore le SYTJUST.



Tout en réaffirmant sa disponibilité au dialogue, le syndicat se montre ferme sur ses revendications. Il prévient qu’il « ne transigera pas sur la dignité professionnelle et les acquis statutaires de ses membres ».