Escroquerie foncière: Oumar Diallo soutire près de 50 millions de F CFA au ministère de la Culture

Oumar Diallo a été attrait, ce lundi à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les faits d’escroquerie et d’abus de confiance portant sur la somme de 76 300 000F CFA. Reconnu coupable, il a écopé d’une peine de 1 an ferme en plus d’une amande de 71 millions qu’il doit verser aux parties civiles. Le maître des poursuites, convaincu qu’Omar Diallo était l’auteur des faits qui lui sont incriminés, avait demandé à ce qu’il soit condamné à 3 ans de prison ferme.



Le représentant du ministère de la Culture, Pape Baba Ndiaye a, lors du procès, expliqué que leur coopérative avait signé un protocole d’accord portant acquisition de 400 parcelles de 150 mètres carrés chacune situées dans la localité de Keur Ndiaye Lo, au profit de ses membres, pour le prix de 1,8 million de F CFA l’unité. C’est ainsi que des versements ont été effectués à la société SCI Sen Diwane pour un montant global de 49 800 000F CFA.



​Mais, aucune des membres de la coopérative n’a reçu un acte portant attribution d’une quelconque parcelle. Ladite coopérative a demandé la restitution de la somme versée. Et, le 20 janvier 2015, Oumar Diallo leur a signé un protocole d’accord en vue d’un remboursement. Cependant aucune clause de se protocole n’a été respectée.





Placé en garde à vue, il a été déféré devant le parquet et placé sous mandat de dépôt. Devant la barre, Oumar Diallo, face aux plaignants, a reconnu avoir encaissé des sommes dans le cadre de transaction portant sur des parcelles sises à Keur Ndiaye Lo et Keur Massar. L’avocat de la défense a plaidé coupable. Il a reconnu que son client est l’auteur des faits incriminés avant de demander l’application bienveillante de la loi pour lui. Mais, il n’a pas réussi à convaincre le juge qui, rendant son verdict, est entré en voie de condamnation selon « Libération ».