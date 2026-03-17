Escroquerie foncière à 80 millions : le maire de Koungheul, Alioune Badara Ly, placé en garde à vue

Nouveau séisme dans le secteur du foncier au Sénégal. Alioune Badara Ly, maire de la commune de Koungheul, a été placé en garde à vue ce lundi 16 mars 2026 à l'issue de son interrogatoire par les gendarmes de la Brigade de Recherches de Keur Massar. L'édile, qui a précédemment occupé le poste de directeur du Cadre de vie et de l'hygiène publique sous l'ancien régime, a été arrêté sur instruction directe du procureur Saliou Dicko. Il est soupçonné d'implication dans une affaire d'escroquerie foncière portant sur un montant de 80 millions de francs CFA.



L'affaire a pris une tournure judiciaire majeure suite à une enquête portant sur la vente litigieuse de parcelles à usage d'habitation dans la zone de Gadaye. Des individus déjà interpellés dans le cadre de ce dossier auraient directement mis en cause l'élu de Koungheul lors de leurs auditions. Ces révélations ont poussé le chef du parquet de Pikine-Guédiawaye à accélérer la procédure contre celui qui fut une figure du régime de Benno Bokk Yakaar.



Face à la gravité des faits et à la multiplicité des suspects, le procureur a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire. Le dossier a été confié au juge d’instruction du deuxième cabinet, chargé désormais de faire la lumière sur les responsabilités de chaque protagoniste dans ce réseau présumé. Alioune Badara Ly devrait être présenté au magistrat instructeur dans les prochaines heures pour la suite de la procédure.