Escroquerie foncière présumée: la femme d'affaires Khady Diagne en garde à vue à la Dic pour 49,5 millions FCFA

La femme d'affaires Khady Diagne, 46 ans, révélée au grand public lors de l'affaire opposant Moustapha Ndiaye à Mouhamed Aly Sour, se trouve à nouveau en garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic). Selon les informations de Libération, elle est visée par une plainte déposée par un certain F. Cissé pour des faits présumés d'escroquerie foncière et de faux et usage de faux, portant sur un préjudice de 49.500.000 FCFA.



A l’origine de cette affaire, courant 2024, Khady Diagne aurait proposé à F. Cissé une parcelle de 325 mètres carrés située à Ngor contre la somme de 90.000.000 FCFA. Le 28 août 2024, ce dernier lui aurait remis un acompte de 45.500.000 FCFA en échange d'une promesse de vente, d'un acte notarié supposé avoir été signé par le notaire Mouhamed Aly Touré et d'un plan de la parcelle.



Un faux acte notarié et un terrain déjà occupé



Voulant s'assurer de la régularité de l'opération, F. Cissé se serait rendu chez Me Mouhamed Aly Touré. Ce dernier lui aurait fait savoir qu'il n'a jamais signé ledit acte et qu'il s'agirait d'un faux acte notarié. Il aurait également constaté que le terrain en question est occupé par une tierce personne qui y a érigé un mur de clôture.



F. Cissé se serait alors rendu au domicile de Khady Diagne pour réclamer la restitution de son argent. Cette dernière se serait engagée à le rembourser au plus tard le 05 juillet 2026. La date étant passée sans remboursement et devenue injoignable et introuvable, le plaignant a saisi la Dic. A noter que Khady Diagne fait l'objet d'une autre plainte à la Dic déposée par Papa Diallo alias Zator Mbaye pour des faits similaires d'escroquerie et de faux et usage de faux portant sur 24.300.000 FCFA. Elle avait déjà été déférée au parquet de Dakar en août dernier pour tentative d'escroquerie dans des conditions similaires.