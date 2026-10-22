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Dakar: un jeune meurt après une chute du 5e étage d'un immeuble à Ngor



Dakar: un jeune meurt après une chute du 5e étage d'un immeuble à Ngor
A Dakar, un drame s'est produit à Ngor. Selon nos informations  de Libération, un groupe de jeunes avait loué un appartement meublé dans un immeuble pour organiser une fête. Dans des circonstances qui restent à élucider, l'un d'entre eux a chuté du 5e étage où se situe l'appartement. Il est décédé sur le coup.

Les autres jeunes présents au moment des faits sont entendus par la brigade de gendarmerie de Ngor, qui a ouvert une enquête. Les investigations se poursuivent en attendant les résultats des tests antidrogues effectués auprès du reste de  la bande.
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Charles KOSSONOU

Jeudi 22 Octobre 2026 - 11:21


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