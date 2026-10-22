Drame à la plage du Virage : une prostituée interpellée pour le meurtre d'un jeune homme

Interpellée par la brigade de proximité de Ngor, Ndèye Diop, se présentant comme travailleuse du sexe, a été déférée hier, mercredi 21 octobre, au parquet de Dakar pour meurtre sur la personne de B. Samb. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 18 au 19 octobre sur la plage du Virage.



Selon le récit de Libération, vers 1 heure du matin, F.M. Ngom, B. Diagne et plusieurs de leurs amis avaient quitté Yeumbeul à moto pour se rendre aux Almadies où devait se tenir une soirée de Ibra Nadio. Arrivés au Virage, un lieu connu pour être fréquenté par des prostituées, B. Samb aurait décidé de s'y attarder, promettant à ses amis de les rejoindre plus tard à la soirée. Vers 4 heures du matin, ne le voyant pas arriver, F. Dione et F.M. Ngom sont retournés sur les lieux pour le récupérer.



À quelques dizaines de mètres de la plage, ils l'ont aperçu courant vers eux, la gorge tranchée. Avant de s'effondrer, il leur aurait confié avoir été poignardé au cou par une jeune femme de petite taille, vêtue d'une robe noire, présente sur la plage. Il est décédé au cours de son évacuation des suites d'une importante perte de sang.



Une suspecte interpellée après une battue sur la plage



À partir de la description donnée par la victime à ses amis, les gendarmes de Ngor ont investi la plage et ont interpellé Ndèye D. alors qu'elle tentait de prendre la fuite. Entendue, elle aurait reconnu les faits.



Elle a déclaré être partie des Parcelles Assainies vers 17 heures pour se rendre au Virage où elle exerce. Elle aurait cessé son activité vers 19 heures à la suite du passage d'une patrouille de gendarmerie, tout en restant sur place pour profiter de la brise marine.



Toujours selon ses déclarations rapportées par Libération, vers 3 heures du matin, B. Diagne se serait approché d'elle alors qu'elle était assise sur un muret et lui aurait proposé des relations sexuelles tarifées. Elle lui aurait répondu qu'elle avait arrêté pour la soirée. Mécontent de ce refus, l'homme se serait jeté sur elle. C'est dans ces circonstances qu'elle affirme s'être saisie d'un couteau pour le poignarder au cou.