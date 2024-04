Espagne : la justice se penche sur l'affaire Juan Branco, deux gradés de la police sénégalaise sous enquête

La justice espagnole a ouvert une procédure criminelle pour enlèvement contre les autorités mauritaniennes et sénégalaises pour l'arrestation de Juan Branco.



La justice espagnole examinera lundi prochain l'affaire de l'arrestation de Juan Branco par la police sénégalaise le 5 août 2023 en Mauritanie. L'avocat de Ousmane Sonko sera entendu en tant que "témoin-victime" concernant sa plainte pour "délit de terrorisme commis sur un citoyen espagnol"."La justice espagnole a ouvert une procédure criminelle pour enlèvement contre les autorités mauritaniennes et sénégalaises pour l'arrestation de Juan Branco", peut -on sur le compte X du militant français engagé dans la promotion et la défense des droits de l'Homme, Ilan Gabet.Deux hauts gradés de la police sénégalaise, Adramé Sarr et Bara Sangharé, sont ciblés par l'avocat franco-espagnol.Branco les accuse d'avoir orchestré le "groupe armé sans insigne officiel" qui l'a "enlevé" en Mauritanie et l'a clandestinement transféré à Dakar alors qu'il travaillait en tant qu'assistant du conseil de la Cour pénale internationale.