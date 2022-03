Espagne: nouvelle tentative de passage massive de 1200 migrants à Melilla, indiquent les autorités

Quelque 1200 migrants ont tenté de franchir, jeudi 3 mars au matin, la haute clôture protégeant l'enclave espagnole de Melilla, sur la côte nord du Maroc, et environ 350 y sont parvenus, ont annoncé les autorités locales. Hier, mercredi, 2500 migrants avaient fait de même lors de la tentative de passage la plus massive jamais enregistrée dans cette enclave, qui constitue, avec Ceuta, la seule frontière terrestre de l'UE avec l'Afrique. Près de 500 y étaient parvenus, relate l'AFP.Quelque 1200 migrants ont tenté de franchir, jeudi 3 mars au matin, la haute clôture protégeant l'enclave espagnole de Melilla, sur la côte nord du Maroc, et environ 350 y sont parvenus, ont annoncé les autorités locales. Hier, mercredi, 2500 migrants avaient fait de même lors de la tentative de passage la plus massive jamais enregistrée dans cette enclave, qui constitue, avec Ceuta, la seule frontière terrestre de l'UE avec l'Afrique. Près de 500 y étaient parvenus, relate l'AFP.