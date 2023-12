Espagne: plus de 80 médias portent plainte contre Meta pour non respect de la règlementation européenne

Plus de 80 médias espagnols ont porté plainte lundi contre Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, qu'ils accusent de ne pas avoir respecté la réglementation européenne en matière de protection des données personnelles, selon l'association qui les représente. Réunis au sein de l'Association des médias d'information (AMI), principale organisation professionnelle de médias en Espagne, ils réclament dans cette plainte 550 millions d'euros au groupe américain pour «concurrence déloyale», précise l'AMI dans un communiqué, parcouru par la RFI.



Ils l'accusent d'avoir enfreint de façon «systématique et massive» entre le 25 mai 2018 et le 31 juillet 2023 la «législation européenne en matière de protection des données», qui exige le consentement des internautes à l'utilisation de leurs données à des fins de profilage publicitaire.