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Est de la RDC: l'expulsion d'un officier congolais bloque le mécanisme vérification du cessez-le-feu

Le mécanisme chargé de vérifier le cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC/M23 connaît un nouveau blocage. Mi-juillet 2026, trois officiers congolais avaient été déployés à Goma pour représenter les FARDC au sein de ce dispositif. L'un d'entre eux a été expulsé des zones contrôlées par l'AFC/M23 quelques jours après son arrivée. Depuis, le mécanisme n'a toujours pas commencé ses travaux.



Est de la RDC: l'expulsion d'un officier congolais bloque le mécanisme vérification du cessez-le-feu
Derrière cet incident se joue une crise de confiance entre les deux parties. Le gouvernement congolais affirme que cet officier a été expulsé « sans raison valable ». Selon Kinshasa, cette décision vise à retarder le déploiement du mécanisme.
 
L'AFC/M23 présente une tout autre version. Selon plusieurs de ses sources, l'officier arrivé à Goma ne correspondrait pas à l'identité figurant dans les documents officiellement transmis aux parties. Le mouvement affirme également qu'il s'agit d'un ancien membre des renseignements militaires congolais, ayant notamment servi à Goma, et le soupçonne d'avoir été envoyé pour des activités de renseignement plutôt que pour participer au mécanisme. Selon nos informations, l'AFC/M23 avait même envisagé d'expulser les trois officiers avant de ne récuser que l'un d'entre eux.
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RFI

Mardi 4 Août 2026 - 10:27


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