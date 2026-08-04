Est de la RDC: l'expulsion d'un officier congolais bloque le mécanisme vérification du cessez-le-feu

Derrière cet incident se joue une crise de confiance entre les deux parties. Le gouvernement congolais affirme que cet officier a été expulsé « sans raison valable ». Selon Kinshasa, cette décision vise à retarder le déploiement du mécanisme.
L'AFC/M23 présente une tout autre version. Selon plusieurs de ses sources, l'officier arrivé à Goma ne correspondrait pas à l'identité figurant dans les documents officiellement transmis aux parties. Le mouvement affirme également qu'il s'agit d'un ancien membre des renseignements militaires congolais, ayant notamment servi à Goma, et le soupçonne d'avoir été envoyé pour des activités de renseignement plutôt que pour participer au mécanisme. Selon nos informations, l'AFC/M23 avait même envisagé d'expulser les trois officiers avant de ne récuser que l'un d'entre eux.
L'AFC/M23 présente une tout autre version. Selon plusieurs de ses sources, l'officier arrivé à Goma ne correspondrait pas à l'identité figurant dans les documents officiellement transmis aux parties. Le mouvement affirme également qu'il s'agit d'un ancien membre des renseignements militaires congolais, ayant notamment servi à Goma, et le soupçonne d'avoir été envoyé pour des activités de renseignement plutôt que pour participer au mécanisme. Selon nos informations, l'AFC/M23 avait même envisagé d'expulser les trois officiers avant de ne récuser que l'un d'entre eux.
Autres articles
-
Ebola en RDC: la propagation du virus aurait débuté dès le mois de janvier, selon une étude
-
Mali : un journaliste et un activiste écopent de prison ferme pour « Atteinte au crédit de l’État »
-
RDC: un suspect interpellé à Brazzaville dans l’enquête sur le meurtre d'un entrepreneur sportif
-
Cameroun: le gouvernement assure que Biya «est en vie» et qu’il «n’y a aucune vacance du pouvoir»
-
Burkina Faso: la vidéo-verbalisation entre en vigueur à Ouagadougou