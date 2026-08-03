Mali : un journaliste et un activiste écopent de prison ferme pour « Atteinte au crédit de l’État »

La justice malienne a condamné, ce lundi 3 août, le journaliste Chahana Takiou et l'activiste Adama Ben Diarra à des peines de prison ferme pour « atteinte au crédit de l’État » et « menaces et injures ». Tous deux étaient déjà sous les verrous dans l'attente de leurs délibérés respectifs à Bamako.



Le directeur de publication du journal 22 Septembre, Chahana Takiou, a été condamné par le pôle national de lutte contre la cybercriminalité à un an de prison, dont six mois avec sursis. Il lui était reproché d'avoir vivement critiqué la junte au pouvoir lors d'un forum des médias en juin dernier. À cette occasion, le professionnel des médias avait dénoncé l'absence de dynamique de paix ainsi que l'application arbitraire de la loi sur la cybercriminalité contre les journalistes.



De son côté, la chambre criminelle de Bamako a infligé une peine de cinq ans de prison, dont un avec sursis, à l'activiste pro-junte Adama Ben Diarra, dit « Ben Le Cerveau », rapporte RFI. Déjà incarcéré depuis septembre 2023 pour avoir réclamé le retour à l'ordre constitutionnel, la figure publique voit sa détention alourdie dans le cadre d'une seconde procédure pour « menaces et injures ».