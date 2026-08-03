Cameroun: le gouvernement assure que Biya «est en vie» et qu’il «n’y a aucune vacance du pouvoir»

Paul Biya, chef d’Etat camerounais, séjourne en Suisse depuis au moins 56 jours. Face aux rumeurs selon lesquelles il serait mort, son ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, également porte-parole du gouvernement, a assuré qu’il «est en vie», au cours d’une interview à nos confrères de RFI.



«Le président Paul Biya est en vie et n'a pas démissionné. Je dois le dire : le président Paul Biya va bientôt rentrer au Cameroun et donc on ne peut pas parler à ce stade de vacances à la tête de l'État», a clarifié René Emmanuel Sadi, qui a néanmoins affirmé ne pas pouvoir donner «avec exactitude» la date de son retour.



Par ailleurs, le porte-parole a admis que Paul Biya a subi une opération chirurgicale, sans en donner la nature. «Il a fait une intervention, il y a quelque temps. J'ai bien précisé que le président était bien à Genève, mais qu'il n'était pas hospitalisé», a-t-il ajouté, rappelant que «les institutions du Cameroun fonctionnent normalement» et que «les principaux responsables de l'administration vaquent à leurs occupations».



Le ministre de la Communication a enfin soutenu que «la question de la vacance du pouvoir à la tête de l'État ne devrait pas se poser», rappelant que le Conseil constitutionnel, seule instance habilitée à faire ce constat, ne s’est pas prononcé sur le sujet.